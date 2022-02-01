23% свердловчан признались, что никогда не занимают деньги

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области оценили уровень финансовой грамотности жителей региона в 2021 году.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в прошлом году на вопросы анкеты ответили 1 тыс. 914 жителей в 45 муниципальных образованиях Среднего Урала. Подавляющее большинство из них – женщины (66%). В опросе участвовали свердловчане разных возрастов и сфер деятельности.

В итоге 79% респондентов отметили, что ведут учет своих расходов, пусть и нерегулярно. 38% занимают на текущие нужды, в основном, у своих родственников, друзей и знакомых, 31% берут средства в банках и иных кредитных организациях. Услугами ломбардов и микрофинансовых организаций пользуются 9% (в 2020 году таких было 5%), а 23% указали, что вообще никогда не занимают деньги (в 2020 году эта цифра составляла 38%).

Также уральцам было предложено ответить на вопрос, касающийся коллекторов. В результате только 39% смогли верно указать порядок отказа от взаимодействия с ними. 11% указали, что гражданин не имеет право отказаться от взаимодействия, а 24% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

Затруднения вызвал и вопрос, касающийся банкротства физлиц. 19% респондентов не сумели ответить, в каких случаях гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. Правильно ответили (при наличии задолженности не менее 500 тыс. руб. и отсутствия необходимых средств и имущества для ее погашения) 44% опрошенных.

Как отметили в Роспотребнадзоре, анкетирование показало, что уровень финансовой грамотности свердловчан на сегодняшний день составляет 59%. Это на 6% выше, чем в 2020 году.