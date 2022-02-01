23% свердловчан признались, что никогда не занимают деньги

01 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

23% свердловчан признались, что никогда не занимают деньги

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области оценили уровень финансовой грамотности жителей региона в 2021 году.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в прошлом году на вопросы анкеты ответили 1 тыс. 914 жителей в 45 муниципальных образованиях Среднего Урала. Подавляющее большинство из них – женщины (66%). В опросе участвовали свердловчане разных возрастов и сфер деятельности.

В итоге 79% респондентов отметили, что ведут учет своих расходов, пусть и нерегулярно. 38% занимают на текущие нужды, в основном, у своих родственников, друзей и знакомых, 31% берут средства в банках и иных кредитных организациях. Услугами ломбардов и микрофинансовых организаций пользуются 9% (в 2020 году таких было 5%), а 23% указали, что вообще никогда не занимают деньги (в 2020 году эта цифра составляла 38%).

Также уральцам было предложено ответить на вопрос, касающийся коллекторов. В результате только 39% смогли верно указать порядок отказа от взаимодействия с ними. 11% указали, что гражданин не имеет право отказаться от взаимодействия, а 24% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

Затруднения вызвал и вопрос, касающийся банкротства физлиц. 19% респондентов не сумели ответить, в каких случаях гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. Правильно ответили (при наличии задолженности не менее 500 тыс. руб. и отсутствия необходимых средств и имущества для ее погашения) 44% опрошенных.

Как отметили в Роспотребнадзоре, анкетирование показало, что уровень финансовой грамотности свердловчан на сегодняшний день составляет 59%. Это на 6% выше, чем в 2020 году.

Теги: финансовая грамотность, Роспотребнадзор, опрос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2918

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети