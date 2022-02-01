На Ямале двое детей получат компенсацию за нападение бездомных собак

В Лабытнанги дети получат компенсацию за нападение бездомных собак, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

"В городе от укусов бездомных собак пострадали двое детей. Они получили травмы и были вынуждены пройти курс вакцинации и уколов от бешенства. Прокурор обратился в суд, требуя компенсации для детей. В пользу пострадавших взыскано 60 тыс. руб.", - уточнили в прокуратуре.

Бездомные собаки терроризируют жителей Ямала уже несколько лет. Нападения начались с атаки на ребёнка в Салехарде в апреле 2018 г. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении на ребенка, следователи наведались в мэрию окружной столицы. Однако проблему в регионе решить до сих пор не удается.