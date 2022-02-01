Замглавы МИД опроверг передачу США ответа по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко опроверг сообщения о передаче Россией США ответа на предложения по гарантиям безопасности.

Россия еще готовит "сводный" ответ США и НАТО, передает РИА Новости.

Высокопоставленный диписточник подтвердил агентству, что министр иностранных дел Сергей Лавров отправил послание западным коллегам, в частности, госсекретарю Энтони Блинкену, но оно касалось понимания принципа неделимости безопасности.

На это послание ответа с Запада нет, отметил источник, добавив, что "ничего другого в письменном виде не направлялось".

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву. Представитель Белого дома не раскрыл содержание документа.