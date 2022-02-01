Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за поджог спящего бездомного

34-летняя жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за убийство 22-летнего бездомного путем поджога в мае прошлого года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительное заключение уже утверждено и направлено вместе с материалами уголовного дела в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Напомним, инцидент произошел ночью 24 мая 2021 года. Проходя мимо дома №185 по ул. Луначарского в Октябрьском районе и заметив двух бездомных, обвиняемая облила их легковоспламеняющейся жидкостью из бутылок, которые находились рядом с ними, после чего подожгла зажигалкой. В результате молодой парень получил обширные термические ожоги, с которыми был госпитализирован в больницу. Спасти потерпевшего не удалось – он скончался на следующий день.

Таким образом женщина хотела "противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим", отмечали ранее в СКР.

"В результате умышленных преступных действий обвиняемой потерпевшему были причинены особые мучения, физические и психические страдания, а также телесные повреждения в виде термического ожога 2-3 степени головы, туловища и конечностей площадью 80% поверхности тела, ожога верхних дыхательных путей. Смерть мужчины наступила 25 мая 2021 года в государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области "Городская клиническая больница №40" г. Екатеринбурга, куда он был доставлен скорой медицинской помощью", - рассказали в прокуратуре.

Гражданке предъявлено обвинение по пп. "в", "д", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы.