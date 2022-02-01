01 Февраля 2022
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ГП готовит предложения об аннулировании ошибочных штрафов с дорожных камер

Генпрокуратура РФ готовит поправки к законодательству в сфере применения дорожных камер для упрощения аннулирования ошибочных штрафов, сообщает "Коммерсантъ".

Законопроект позволит даже без заявлений аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры, пишет газета.

По итогам проверок в Генпрокуратуре заявили, что дорожные камеры по-прежнему иногда "используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями".

В прошлом году сообщалось, что дорожные камеры будут отслеживать еще один тип нарушений. Водителей будут штрафовать за выключенные ходовые огни и фары ближнего света. Штрафы начнут выписывать в Москве, Крыме, Твери, Омске, Иркутске, Красноярске и Волгоградской области.

Власти каждого региона будут решать самостоятельно, когда запустить новую функцию камер, которые будут распознавать выключенные габариты и фары с помощью искусственного интеллекта.

Теги: камеры, штрафы, генпрокуратура



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