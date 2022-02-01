Пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга вернулся к допандемийным показателям

Екатеринбургский аэропорт Кольцово подвел итоги своей работы в 2021 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, в январе-декабре минувшего года на рейсах в Кольцово было обслужено 6,06 млн пассажиров. Для сравнения, в допандемийном 2019 году было обслужено 6,4 млн пассажиров, а в 2020-м – 3,6 млн человек, то есть минус 44% к 2019 году.

Большинство пассажиров (4,9 млн) путешествовали внутрироссийскими рейсами, в 2021 году уральцам были доступны прямые регулярные перелеты в 58 городов России. Самыми популярными направлениями, по традиции, стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Лидерами по приросту пассажиропотока относительно 2019 года стали Сочи, Петербург, Анапа, Симферополь, Краснодар и Нижний Новгород.

В конце июня 2021 года возобновились закрытые в апреле рейсы на популярные турецкие курорты. В сентябре впервые за шесть лет из Екатеринбурга отправился самолет в египетский Шарм-эль-Шейх. Нестабильная ситуация сказалась на пассажиропотоке: в минувшем году на международных рейсах в Кольцово было обслужено на 45% меньше пассажиров, чем в допандемийном 2019 году.

Помимо курортов Турции и Египта, в прошлом году из столицы Урала возобновились полеты в Будапешт, Курган-Тюбе (Бохтар), Бургас, Минск, а также на курорты ОАЭ и Доминиканской республики. Лидерами по пассажиропотоку на международных линиях стали Анталья, Ларнака и Ереван. Всего же в 2021 году пассажирам аэропорта Кольцово были доступны прямые регулярные и чартерные рейсы по 42 зарубежным маршрутам.