01 Февраля 2022
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Общество Пермский край
очередь в больницы (2022) | Фото: vk.com/vikiperm

В Перми после скандала с уличными очередями, больных "короной" вновь ждут в поликлиниках по месту жительства

В Перми потенциальные больные коронавирусом вновь могут обращаться в поликлинику по месту жительства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С 1 февраля, пациентов с ОРВИ в легкой форме будут принимать по месту жительства во всех поликлиниках Перми (филиалах АКДЦ), за исключением филиалов по адресам Панфилова, 20 (Кировский р-н), Грачева, 12Е (Мотовилихинский р-н), Запорожская, 5/7 и Никулина, 10 (Свердловский р-н), Монастырская, 159 (Дзержинский р-н). Приходить в АКДЦ необходимо только лицам с признаками ОРВИ, без подтверждённого COVID-19 и с течением болезни в легкой форме (при более тяжёлых симптомах необходимо обращаться в неотложную и скорую помощь)", - сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Пермского края.

Там добавили, что из-за роста числа заболевших ОРВИ и коронавирусом, расширяется сеть амбулаторных консультативно-диагностических центров (АКДЦ) для оказания первичной помощи пациентам с признаками ОРВИ в легкой форме течения заболевания. Расширение сети позволит развести потоки обращающихся, чтобы не допускать критических скоплений пациентов в АКДЦ в "часы пик", особенно утром, сократить период ожидания приема и обеспечить своевременное оказание помощи с учетом ее срочности для каждого из заболевших.

"Амбулаторно-поликлиническое звено сейчас испытывает колоссальную нагрузку, с которой ранее мы еще не встречались. Вместе с тем, в настоящее время большая часть медицинского персонала занимается вызовами к пациентам с подтвержденным COVID-19 и с ОРВИ, к гражданам из групп риска, проходящим лечение амбулаторно", - отмечают специалисты регионального Минздрава.

очередь в больницы(2022)|Фото: Светлана Пьянкова/vk.com/vikiperm

Ситуацию с таким "распределением потоков" прокомментировала на своей странице "ВКонтакте" активистка Людмила Ёлтышева.

"Вчерашний позор краевого минздрава с многочасовыми очередями в поликлиниках привёл к тому, что все "медицинские центры" для приёма больных ОРВИ и коронавирусом были закрыты. Если, конечно, можно назвать то, что было открыто, медицинскими центрами", - написала Ёлтышева.

Она напомнила, что из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом с 25 января поликлиники Перми приостановили приём пациентов. Больные с симптомами ОРВИ и ковида должны были обращаться не в поликлинику по месту жительства, а в так называемые "ковидные центры". Далее она приводит выдержку из официальной инструкции минздрава края, как быть жителю региона, если он подозревает у себя коронавирус, а потом оценивает работу центров.

"Видимо, что-то пошло не так. Чтобы попасть на приём к специалисту по указанным адресам, больные занимали очередь с 6.00. Где-то ждали приёма прямо на улице. Например, в Орджоникидзевском районе, на Качканарской, 47, в 8.00 в очереди ждали около 200 человек. В течение дня ситуация кардинально не менялась. Людям в очереди становилось плохо. Лично у меня не хватило терпения, пришлось уехать домой ни с чем. С сегодняшнего дня приём больных снова ведётся в поликлиниках по месту жительства. Со слов врачей, в 23.00 31 января поступило распоряжение руководства вернуть всё, как было. Странно, что в период пандемии не разворачиваются дополнительные пункты для сдачи тестов и первичного осмотра больных с признаками ОРВИ. И больные вынуждены мотаться с температурой по всему району в надежде получить медицинскую помощь. А когда стояла задача привить население, мобильные пункты для вакцинации открывались даже в торговых центрах", - резюмирует Ёлтышева.

Теги: Людмила Ёлтыщева,



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