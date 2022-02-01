Жители Перми в соцсетях массово жалуются на проблемы с вызовом неотложной помощи

Жители Перми в соцсетях массово жалуются на проблемы с вызовом неотложной помощи или "скорой", передает корреспондент Накануне.RU.

"Звонила весь день, звонки не проходят ни в "скорую", ни в "неотложку", "битый час не могу дозвониться", "звонила в "скорую" несколько часов подряд", "дозвониться по телефону невозможно", - пишут пользователи соцсетей.

Те, кому все же удалось связаться с медиками, сообщают, что врачи приезжают на вызов лишь спустя несколько дней, также есть жалобы на потери заявки на вызов.

В пресс-службе краевого минздрава сложности с вызовом специалистов объясняют резким подъемом заболеваемости. На сегодняшний день в рамках практики на Пермскую станцию скорой медицинской помощи привлекли 147 студентов пятого курса ПГМУ. Они будут проходить практику до конца февраля, но сроки могут быть увеличены из-за эпидемической ситуации. Также на станции будут увеличивать количество рабочих мест диспетчеров по мере обучения студентов.

Напомним, накануне в Перми образовались большие очереди в центры, где принимают пациентов с симптомами ОРВИ. Люди были вынуждены стоять на улицах. Время ожидания приема составляло от четырех до шести часов.