Это нелогично: петербуржцы высказались о решении Смольного оставить в школе учеников младших классов

На фоне роста заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» правительство Петербурга все-же решилось ввести карантин и дистанционное обучение для школьников со 2 февраля. Правда, новое ограничение коснулось только старшеклассников. Здоровые младшие должны будут посещать школу, несмотря на риски тяжело заболеть и невозможность сделать прививку – вакцина «Спутник М» сертифицирована только для детей старше 12 лет.

По данным Комитета по образованию, на домашнее обучение уже перевели более 4 тысячи классов, но централизованного решения отправить домой всех с 1 по 6 класс пока нет.

Петербургские родители недоумевают из-за нового постановления Смольного, и называют эти меры нелогичными. Ограничения на посещение заведений общепита, торговых и досуговых центров касаются всех несовершеннолетних, а ребенок, посещающий школу, контактирует и со взрослыми, и со старшими детьми на карантине, ездит в общественном транспорте и ходит по улице.

«Да, а началка пусть переносит заразу. Ребенок во 2м классе, из 30 человек ходит 13. Не, дистанционка не нужна. Т.е. 10 человек знания получат, а на 20 наплевать, так? Долго власти будут потакать мракобесам?», - спрашивает петербуржец в комментариях на «Фонтанке».

Многие рассказывают, что в классе, где учится их ребенок, болеет половина или больше детей, но педагоги не решаются отправлять на дистанционку всех до распоряжения «сверху».

«У нас отправили младшие классы на дистант, где у нас по 2-3 человека в классе, а в нашем пятом из-за болеющих ходили по четыре человека (всего 10), и — никакого карантина, — рассказала «Доктору Питеру» петербурженка Юлиана.

У родителей есть право забрать детей на домашнее обучение, но организация помощи с учебой тем, кто сидит на карантине, полностью ложится на них. По мнению петербуржцев, на обучение дома следовало бы перевести всех детей – это создает серьезные трудности для семьи, особенно если занятость родителей исключает «удаленку», но было бы оправдано хотя бы по эпидемиологическим соображениям.

Муниципальный депутат из Владимирского округа Валерий Шапошников придерживается того же мнения: младшие школьники контактируют с другими членами семьи, и «детский локдаун» должен быть для всех. Тем более, что во многих школах болеют учителя, и занятия ведут замещающие педагоги – в таких условиях дистанционка эффективнее даже с точки зрения обучения.

«Мы сразу семьей переболели, ребенок омикрон принес из школы. Оказалось, что там 20 тестов положительных, учитель болела еще, 321 школа. Это было две недели назад. Сейчас школа не работает толком, 9 человек из 30 ходит сейчас, при этом учительницы нет, она болеет, и дети в основном сидят и играют в телефоны. Поэтому я за дистанционку, по крайней мере там будет контроль какой-то, и обучение будет проводиться систематизированное и на регулярной основе», - сказал он «Петербург ньюс».

Замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева 31 января назвала ситуацию в городе крайне тяжелой. По ее словам, со второй недели января начался резкий рост и количество выявленных больных увеличилось на 80%, по сравнению с началом месяца, а к концу на 111, 5%. Заболеваемость на четвертой неделе среди детей увеличилась на 210 %. Доля заболевших детей к концу января составляет 29% от всех.