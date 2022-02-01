МВФ рекомендовал странам вроде России бороться с неравенством с помощью прогрессивной шкалы НДФЛ

Международный валютный фонд (МВФ) призвал страны с переходной экономикой (к которым он относит и Россию) бороться с неравенством в доходах с помощью прогрессивной шкалы НДФЛ. Экономисты фонда проанализировали данные по 157 странам и выяснили, что если доля НДФЛ в бюджетах развитых стран составляет 8,6% ВВП, то в переходных экономиках – всего 3,1%.

Во многих переходных экономиках с социалистическим прошлым ставка НДФЛ (даже если в ней есть дифференциация) не превышает 15%, тогда как в странах Западной Европы максимальная ставка НДФЛ не менее 40%.

Экономист Никита Кричевский вспоминает, как "в 2018 г. тогдашний первый вице-премьер Антон Силуанов (ныне министр финансов России – прим. ред.) клялся, что в предстоящие 6 лет налоговая конфигурация в стране меняться не будет". "Под тот же ответ он вставал пару лет назад, когда вводилась ставка в 15% НДФЛ для богатых. Все тогда в очередной раз посмеялись и пошли по своим делам", - пишет Кричевский в своем Telegram-канале "Антискрепа".

Эксперт считает, что потенциал прогрессии в России с ее низкими ставками НДФЛ огромен.

"Но главное не в росте доходов бюджета, а в том, что прогрессивная шкала способствует снижению неравенства, что отражается в уменьшении коэффициента Джини (степени расслоения общества). Средний потенциал НДФЛ в сокращении неравенства в бедных странах составил 1,7 балла Джини, а в переходных экономиках – 3,7 балла. То есть, прогрессивная шкала и бюджет увеличивает, и неравенство снижает. Чем ответят либералы? Очередной мордой кирпичом?" – задает Кричевский риторический вопрос.