01 Февраля 2022
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Общество За рубежом
МИД Финляндии (2017) | Фото: mirnews.su

Финляндия собирается отменить все коронавирусные ограничения

В феврале в Финляндии будут отменены все коронавирусные ограничения, заявила премьер-министр страны Санна Марин.

С 1 февраля прекращен пограничный контроль между Финляндией и другими странами ЕС. Для приезжающих российских туристов они действуют минимум до 14 февраля. Также финские власти продлили время работы заведений общепита, время продажи алкоголя, разрешили работу театров, спортзалов и т.п.

В начале января сообщалось, что правительство Финляндии может объявить в стране чрезвычайную ситуацию из-за огромного роста нагрузки на больницы в условиях катастрофического роста заболеваемости ковидом. Но с середины января ситуация стабилизировалась, хотя ковидная смертность продолжает по инерции расти. При этом общая смертность гораздо выше фоновой - примерно на 10% в последние месяцы (в 2020 годы было около 3% роста). То есть после массовой вакцинации смертность не вернулась к доковидному уровню, а выросла в три раза. Но ковид приходится лишь около 25% избыточной смертности, поэтому продлевать запреты и ограничения, видимо, не имеет смысла.

Теги: финляндия, ковид, ограничения



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