Суд отклонил жалобу Booking на штраф в 1,3 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы оштрафовать сервис бронирования на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В компании заявили, что разочарованы решением суда, но выплатят штраф в установленный срок, передает ТАСС.

Напомним, в декабре Booking также выполнила требование Федеральной антимонопольной комиссии об отмене паритета цен.

В декабре 2020 года ведомство пришло к выводу, что Booking.com злоупотребляет своим доминирующим положением, навязывая российским гостиницам условия договоров, которые требуют от них соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж. Отельеры не могли нигде, даже на собственном сайте, установить цены ниже, чем на Booking.