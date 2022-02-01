В Челябинской области за сутки более 3 тысяч жителей заболели коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки у 3 тыс. 399 человек выявили COVID-19, в том числе у 555 школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

За время пандемии коронавирусом заразились 171 тыс. 976 человек. В настоящий момент болеют 18 тыс. 401 житель.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 11 человек.

Напомним, в Челябинской области на фоне роста заболеваемости пока не планируют переводить школьников на дистанционное обучение.