01 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Боксы для использованных батареек (2022) | Фото: РЭО Свердловской области

РЭО: В свердловских подъездах появятся боксы для утилизации использованных батареек

Жители Свердловской области и Екатеринбурга могут получить 10 боксов для утилизации использованных батареек, которые будут размещены в подъезде их дома. Для этого региональное отделение Российского экологического общества (РЭО) проводит конкурс, участники которого должны подписаться на соцсети экологов и написать, почему именно в их подъезде нужен специальный контейнер.

"Мы решили поддержать инициативных жителей, кто готов заботиться об экологии, и провести конкурс. Пусть вместо пластиковых бутылок в подъездах появятся специальные железные боксы. Они привлекают внимание, возможно, кто-то ещё перестанет выбрасывать батарейки с бытовыми отходами и отправит их на утилизацию", – рассказал председатель Свердловского отделения РЭО и депутат гордумы Алексей Вихарев.

Боксы для использованных батареек(2022)|Фото: РЭО Свердловской области

В РЭО Накануне.RU пояснили, что батарейки являются отходами второго класса опасности. Оставаясь выброшенными с бытовыми отходами, батарейки будут загрязнять окружающую среду более 30 лет, а разлагаться – до 100 лет. Только одна из них способна загрязнить тяжелыми металлами и щелочами до 20 кв. м. земли и 400 л. воды. При этом законодательством не регламентируется обращение с данными отходами, из-за чего люди добровольно собирают опасные отходы, после чего относят в ближайшие места приема (магазины бытовой техники, сотовой связи и др.).

Напомним, что в прошлом году местное РЭО передало в многоквартирные дома Екатеринбурга 100 боксов для батареек. А также контейнеры подарили редакциям средств массовой информации города.

Теги: бокс, батарейки, утилизация, РЭО, конкурс



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