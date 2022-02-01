Newsweek: Власти США провалили борьбу с ковидом

Власти США полностью провалили борьбу с ковидом. Об этом говорится в статье, опубликованной в Newsweek. Статья размещена в разделе "Мнение", но еще недавно подобные статьи в крупных изданиях были невозможны в принципе.

Авторы, которые являются профессорами медицины, отмечают, что политика локдаунов ничего не дала: они просто отсрочили неизбежное, но при этом причинили огромный ущерб здоровью людей, увеличив смертность от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также психологическому состоянию граждан, образованию и многому другому.

Во многом виноват главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи, считают они. Но на слушаниях в Сенате он даже не пытался оправдываться, заявляя, что лишь отстаивает управленческие принципы Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). А угрозы в свой адрес, о которых говорил Фаучи, свидетельствуют об отсутствии научного дискурса.

Смертность пожилых и молодых различается до тысячи раз. Зачем же власти постоянно выматывают всех американцев своими запретами и ограничениями, которые все равно ничего не дают? Почему не испытываются лекарства, а все сводится исключительно к вакцинам, на которые потрачена миллиарды? Если бы на эти исследования было затрачено столько же усилий, сколько было потрачено на вакцины, можно было бы спасти много жизней, уверены авторы. К тому же вакцины имеют сомнительную безопасность и эффективность. И научному сообществу предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть доверие общественности. Но для этого нужно открыто признать ошибки, заключают они.

Отметим, что вакцинация от ковида ничуть не снизила смертность в США. По официальным данным, в 2021 году общая смертность превысила таковую годом ранее. Если брать второе полугодие, то есть тот период, когда большинство американцев уже были вакцинированы, то в 2020 году общая смертность составила 1 млн 755 тыс., а в 2021-м - 1 млн 731 тыс., но эти данные неполные. Фактически общая смертность после массовой ковид-вакцинации повторила общую смертность без вакцинации. То же самое во многих других странах. При этом практически не снизилась и ковидная смертность. То есть эффект вакцинации, на которую была сделана ставка, оказался нулевым.