"Сбер" провел технологические учения на фоне угроз санкций США

"Сбер" провел технологические учения, в рамках которых смоделировал отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки иностранных поставщиков софта, в том числе от Microsoft, Oracle, Intel, Nvidia, VMware и SAP. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Учения прошли на фоне сообщений о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей.

Кроме того, по данным издания, банк планирует провести крупную закупку серверов и систем хранения данных.

Источник газеты сообщил, что тревогу по поводу возможных технологических санкций испытывают и в российском правительстве, там готовят сценарии на случай введения ограничений.

Напомним, президент США Джо Байден уже несколько раз заявлял, что Москву ожидают ранее невиданные санкции в случае "агрессии на Украине". Эти меры причинят "значительный ущерб России и российской экономике", подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского "вторжения" на Украину. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что фактическая изоляция будет иметь последствия для российского бизнеса и самих россиян, а также их возможностей для работы, путешествий и торговли.