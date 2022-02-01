01 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области спортсменов осудят за вымогательства и грабежи

В Магнитогорске будут судить участников преступной группы, обвиняемых в похищении человека, вымогательстве, грабеже и самоуправстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В преступную группу входило 13 человек, большинство из которых были спортсмены. Про версии следствия, в течение 2019-2020 годов обвиняемые совершили ряд преступлений против собственности, личности, свободы, чести и достоинства личности, а именно, неоднократно в различных составах совершали вымогательство денежных средств с применением насилия, открытые хищения чужого имущества, похищение людей.

В преступную группу входило двое несовершеннолетних. Они принимали активное участие в совершении преступлений.

Теги: спортсмены, вымогательство, суд,



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