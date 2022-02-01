01 Февраля 2022
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гадалка колдунья магия (2007) | Фото: www.newizv.ru

В России на 50% подскочили продажи эзотерических книг

По итогам года рост продаж эзотерической литературы в России превысил 53% (в 2020 году рост был всего 13%), пишет "Коммерсант" со ссылкой на группу "Эксмо-АСТ". Одно из крупнейших в России издательств благодаря такому взрывному росту получило 400 млн руб. доходов.

К эзотерической литературе издательство относит книги о гаданиях, предсказаниях, различных учениях. При этом интерес россиян вызывает не теория, а практика – работа с подсознанием, понимание предназначения, кармических задач и поиск ресурса.

Также растут продажи книг о медитациях, работе с осознанностью и позитивном мышлении.

Рост продаж бумажных книг по эзотерике наблюдают и в Wildberries, тенденцию подтверждают сервисы электронных книг.

Многие эксперты связывают рост интереса к эзотерике с "непростыми временами", в такое время люди традиционно хотят ясности и прогнозов на будущее.

Теги: эзотерика, книги, продажи, россияне



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