Noize MC выступит в Екатеринбурге на New/Open Showcase Festival 2022

Noize MC стал хедлайнером New/Open Showcase Festival 2022, который пройдет в Екатеринбурге уже в этом месяце. Артист выступит 13 февраля, исполнив на сцене МТС Live Холл (Екатеринбург ЭКСПО-бульвар, 2) самые знаковые песни коллектива за 18 лет существования группы.

"На этом концерте будет всё, что мы так любим в Noize MC: индивидуальный музыкальный почерк, саркастический рэп на злободневные темы, чувственные, романтические песни в акустике, а также уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева. Его творчество — совмещение несовместимого, оксюморон, невероятная смесь уличной лирики и экстремального звучания", - рассказали Накануне.RU организаторы фестиваля.

Они также добавили, что Noize MC примет непосредственное участие в прослушивании музыки и оценке проектов участников New/Open Showcase Festival в качестве приглашенного эксперта. На одной сцене с музыкантом выступят победители New/OpenShowcase 2021 - группы Nuggers и "Сова".

Стоимость билета варьируется от 1,2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Вход строго 16+.

Напомним, что фестиваль продлится три дня - с 11 по 13 февраля. За это время успеет выступить 50 музыкальных коллективов, это 20 часов музыки. Помимо этого участников и зрителей фестиваля ждет 20 часов лекций и воркшопов, личные встречи с экспертами и представителями музыкальной индустрии, шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет. Все гости New/OpenShowcase получают шанс увидеть и поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярны в ближайшем будущем. За исключением приглашенных хедлайнеров, выступление музыкантов абсолютно бесплатное, регистрация уже открыта.