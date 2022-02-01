Шатов будет играть за "Урал" до конца сезона в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России по футболу Олег Шатов продолжит карьеру в родном для него "Урале".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, контракт с игроком заключен до конца нынешнего сезона в Российской Премьер-лиге. Выходить на поле Шатов будет под своим традиционным 27-м номером.

"Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать. Тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег для нас родной футболист, всегда говорил, что будем рады его видеть в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм!", - прокомментировал возвращение воспитанника президент ФК "Урал" Григорий Иванов.

Напомним, в ноябре 2021 года Шатов приостановил карьеру футболиста и расторг контракт с казанским "Рубином". В январе 2022 года полузащитник отправился вместе с "Уралом" на сборы в ОАЭ. Там он сыграл два товарищеских матча и забил один гол.