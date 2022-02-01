СМИ: Инфляция импортных товаров, поставляемых в Россию, составила 15%

За год (ноябрь 2021 к ноябрю 2020) цены на импортные товары в России выросли в среднем на 15%, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Среди товаров с объемом поставок более $1 млрд в год сильнее всего подорожало пальмовое масло – на 59%. Среди непродовольственных товаров сильно подорожали мониторы (48%), ноутбуки (25%) и автомобили (25%). Эксперты связывают рост цен на эти товары с ковидными ограничениями и дефицитом комплектующих (который тоже в значительной степени связан с пандемией).

При этом доля импорта среди потребительских товаров за девять месяцев 2021 года выросла до 40% - это максимум с 2014 г., когда были введены западные санкции. Особенно вырос импорт непродовольственных товаров, в отношении которых не работает импортозамещение.

Напомним, инфляция в 2021 году, по официальным данным, составила около 8,4%.