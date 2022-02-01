"Мегионнефтегаз" расширяет применение "зеленых" технологий в сейсморазведке

В "Славнефть-Мегионнефтегазе" стартовал новый сезон полевых сейсморазведочных работ. Все исследования будут выполнены с применением природосберегающей технологии "Зеленая сейсмика".

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, в этом году работы пройдут на Тайлаковском участке недр в Сургутском районе ХМАО. На основании анализа полученных данных в 2024-2025 годах на нем планируется пробурить поисковые скважины. Ожидается, что результатом этих работ станет прирост запасов в объеме около 3 млн тонн.

"Применение современных экосберегающих технологий геологоразведки позволяет нам, с одной стороны, повышать качество изучения сложных участков с развитой инфраструктурой, с другой – сокращать воздействие на окружающую среду, сохраняя значительные объемы лесных ресурсов. Такой подход отражает стратегические приоритеты компании, ее нацеленность на минимизацию технологических рисков, и уже доказал свою эффективность", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

Усовершенствованную версию "Зеленой сейсмики" "Мегионнефтегаз" впервые применил в 2019 году в Нижневартовском районе. Она предполагает полный отказ от тяжелых вездеходов – вместо них используется облегченная малогабаритная техника, способная огибать крупные деревья. Это позволяет значительно уменьшить ширину просек в лесных массивах и тем самым сохранить от вырубки более полутора гектаров леса на каждый квадратный километр проводимых работ.

В 2020 году технология "Зеленая сейсмика", разработанная компанией "Газпром нефть", признана одним из лучших экологических проектов России.