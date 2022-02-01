Госдеп США распорядился вывезти из Белоруссии семьи дипломатов

Госдепартамент США решил вывезти из Белоруссии семьи своих дипломатических сотрудников из-за возможного обострения ситуации вокруг Украины.

Кроме того, гражданам США рекомендовано не посещать республику из-за "произвольного применения" в этой стране законов, "угрозы задержания" и "наращивания военной мощи РФ вдоль белорусско-украинской границы", передает Regnum.

Ранее сообщалось, что Великобритания и США начали эвакуацию сотрудников своих дипломатических миссий на Украине. Причиной стала "угроза обострения ситуации". Газета Bild сообщила, что МИД Германии готовит план эвакуации своих сотрудников с Украины.

При этом в МИД Украины считают решение об эвакуации западных дипмиссий преждевременным.