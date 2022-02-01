01 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области "Пятерочка" снизила цены на яйца и сливочное масло

Торговая сеть "Пятерочка" снизила стоимость продуктов в Локомотивном городском округе, где занимает доминирующее положение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Нарушения были выявлены в Локомотивном городском округе. Стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в других муниципалитетах области. Торговую сеть обязали снизить цены на яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масла.

"Цены на продовольственные товары изменены до минимального уровня, установленного торговой сетью в муниципалитетах Челябинской области с высокой конкуренцией между торговыми сетями", - рассказали в УФАС.

Теги: Пятерочка, яйца, продукты, УФАС,



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