В Челябинской области "Пятерочка" снизила цены на яйца и сливочное масло

Торговая сеть "Пятерочка" снизила стоимость продуктов в Локомотивном городском округе, где занимает доминирующее положение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Нарушения были выявлены в Локомотивном городском округе. Стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в других муниципалитетах области. Торговую сеть обязали снизить цены на яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масла.

"Цены на продовольственные товары изменены до минимального уровня, установленного торговой сетью в муниципалитетах Челябинской области с высокой конкуренцией между торговыми сетями", - рассказали в УФАС.