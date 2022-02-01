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Общество Свердловская область
проезд деньги билет (2012) | Фото:

Кондуктора из Каменска-Уральского, высадившего несовершеннолетнего из автобуса, оштрафовали на 5 тысяч

В Каменске-Уральском за нарушение п.21 ст.20 ФЗ оштрафовали кондуктора, высадившего несовершеннолетнего пассажира из автобуса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Инцидент произошел 20 ноября прошлого года в городском автобусе маршрута №2. Кондуктор, состоящий в трудовых отношениях с ООО "Пассажирские автотранспортные перевозки-2", осуществил принудительную высадку несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, который не находился в сопровождении взрослых и не смог подтвердить факт оплаты проезда.

"В соответствии с п. 6 ст. 20 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, в течении всей поездки по требованию работника перевозчика, уполномоченного на осуществление проверки подтверждения оплаты проезда, пассажир обязан подтвердить факт оплаты своего проезда. Вместе с тем, в силу п. 21 ст. 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ лицо, отказавшееся от уплаты проезда, обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте. При этом, данные требования не распространяются на лиц, не достигших 16-летнего возраста, следующих без сопровождения совершеннолетних лиц", - пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки, городским прокурором было возбуждено уголовное дело в отношении кондуктора, после чего последний был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Решение о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.

Кроме того, прокуратура в адрес руководства ООО "ПАП-2" внесла представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.

Теги: Каменск-Уральский, штраф, кондуктор, автобус, несовершеннолетний



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