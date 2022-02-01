01 Февраля 2022
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Армия и ВПК Украина
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Канадский контингент на Украине отходит к западу от Днепра

Канадские военнослужащие, находящиеся на Украине, отводятся от границы с Россией на запад от Днепра.

"Безопасность и безопасность Вооруженных сил всегда были моим главным приоритетом, и из соображений предосторожности мы передислоцируем часть наших войск", - сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

Некоторые канадские СМИ допускают, что теперь российская армия получит возможность занять земли, находящиеся восточнее Днепра.

На Украине находятся около двухсот военнослужащих Канады, развёрнутых в рамках операции "Объединение", многолетней миссии, направленной на укрепление обороноспособности украинских вооружённых сил. Недавно она была расширена и усилена премьер-министром Джастином Трюдо.

В понедельник вечером в канадской Палате общин прошли экстренные дебаты, посвященные наращиванию военной мощи России вдоль границы с Украиной, премьер-министр Джастин Трюдо подтвердил приверженность своего правительства расширению военной миссии в Киеве — предоставлению кредита в размере 120 миллионов долларов, нелетального снаряжения и гуманитарной помощи. Среди парламентариев единства не было: консерваторы называют предложения Трюдо "полумерами" и требуют предоставить Украине оружие, а депутат от Блока Квебеа Стефан Бержерон заявил, что не видит выхода без прямых переговоров с Россией. Он обвинил страны НАТО в балансировании на грани войны и "панике" в связи с неминуемым вторжением, хотя и Россия, и Украина согласны с тем, что это не так. По его мнению, решение Канады отозвать второстепенный дипломатический персонал из Украины только усилит напряженность.

Сам глава канадского правительства два дня назад покинул свою резиденцию на фоне массового протеста дальнобойщиков. Точное место его нахождения не известно.

Теги: Канада, Украина



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