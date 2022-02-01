Сбербанк следом за ВТБ сделал ставки по ипотеке двузначными

Сбербанк вслед за ВТБ повысил базовую ставку по ипотечным программам на 1%. Теперь она двузначная: 10,3% на новостройки и на вторичку.

Примечательно, что в последний раз Сбер пересматривал ставки по ипотеке в начале декабря, тогда ставки были подняты на 0,2-0,5%.

Отмечается, что в ставке 10,3% уже учтены возможные скидки – это электронная регистрация сделки и страхование жизни и здоровья.

В конце 2021 года глава корпорации "ДОМ.РФ" Виталий Мутко прогнозировал рост ставок на новостройки до 10-10,2%.

"После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году (2022-м – прим. ред.) ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше", - заявил глава института развития в интервью РБК.

По данным Мутко, сейчас льготная ипотека составляет около 30% всех выдаваемых кредитов, но остальное – кредиты по рыночным ставкам. ЦБ ранее сообщал, что на 1 ноября 2021 года средняя ипотечная ставка в России составляла 7,7% - но это с учетом льготной ипотеки.

По мнению Мутко, рост ипотечных ставок замедлит выдачу кредитов в 2022 году. В "ДОМ.РФ" ориентируются на цифру в 1,4 млн за предстоящий год (против 1,9 млн в этом году).