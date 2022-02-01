01 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк (2022) | Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержан напавший на банк: им оказался серийный разбойник

В Екатеринбурге спустя месяц после дерзкого разбойного нападения на банк задержали подозреваемого. Силовики считают, что он причастен еще к четырем преступным эпизодам.

Напомним, все произошло 30 декабря прошлого года. Среди бела дня неизвестный в маске и солнцезащитных очках вошел в помещение банка на улице Ленина. Налетчик расстегнул куртку и показал расположенный на груди рюкзак, который он выдал за взрывное устройство. Угрожая работникам, он потребовал немедленно передать ему деньги. Однако заметив, что банковские служащие нажали тревожную кнопку, мужчина ретировался без добычи.

ППС, полиция(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, по подозрению задержан 36-летний житель Березовского. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим за разбой, кражу, а также побег из-под стражи. Оперативники располагают информацией, что подозреваемый причастен еще к нескольким разбоям в уральской столице.

Так, первое нападение было в конце ноября 2021 года на табачный магазин на улице Уральской: тогда злоумышленник унес из кассы 14 тысяч рублей. 21 декабря он открыто похитил из павильона на улице Малышева 4 тысячи рублей, а позже аналогичным образом забрал 50 тысяч рублей из букмекерской конторы на улице Крестинского.

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк(2022)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Последний эпизод произошел вечером 10 января в табачном магазине на улице Заводской: нападавший под угрозой пистолета потребовал наличные у кассира. Злоумышленник вновь сбежал, не сумев завладеть деньгами, когда ему показалось, что реализатор нажала тревожную кнопку.

Сейчас полицией расследуется уголовное дело по статье "Разбой". У задержанного изъят пневматический пистолет и одежда, в которой он ходил "на дело". Теперь уральцу грозит 15 лет лишения свободы. Мужчина уже помещен под стражу.

Теги: банк, нападение, задержание, полиция, Екатеринбург



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