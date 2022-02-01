01 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

На Среднем Урале официально подтверждено 89 случаев "омикрона"

На территории Свердловской области официально подтверждено заражение 89 граждан новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

При этом большая часть - 74 человека за рубеж не выезжали и ни с кем из приезжих не контактировали.

"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 89 случаев инфицирования штаммом "омикрон", в т.ч. завозные из-за рубежа – 15 случаев: 4 случая из ОАЭ, по 3 случая из Доминиканской Республики и Турции; 2 случая из Казахстана; по 1 случаю из Египта, Болгарии и Испании", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Там также добавили, что в управлении по каждому из случаев проводится эпидрасследование, а все заболевшие проходят повторное обследование. При этом 46 из зараженных имеют полный курс вакцинации против коронавируса, пять привиты только первым компонентом, остальные же воздержались от вакцинации.

Установлен и обследован также контактный круг лиц - 171 человек.

"Управлением Роспотребнадзора приняты меры по госпитализации инфицированных лиц. Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что вчера в Свердловской области было зарегистрировано 2 тыс. 738 новых случаев заражения коронавирусом. Из-за увеличения числа заболевающих замгубернатора Павел Креков объявил о вероятном введении новых ограничений против распространения COVID-19, о которых подробнее станет известно сегодня. При этом на прошлой неделе Креков говорил, что в Свердловской области в ближайшее время не планируют возвращаться к применению QR-системы. Исключением являются учреждения, где коды действуют на сегодняшний день.

Теги: омикрон, штамм, коронавирус, заражение



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