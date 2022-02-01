В Канаде обвинили Россию в организации протестов дальнобойщиков

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не намерен встречаться с участниками протестной акции против коронавирусных ограничений, которая с 29 января проходит в Оттаве.

В ходе онлайн-конференции премьер подчеркнул, что не поддерживает протесты, которые "выражают ненависть и насилие к своим согражданам". По словам Трюдо, на акции было много случаев вандализма и проявления расизма.

Он вновь назвал участников протеста "маргинальным меньшинством". Премьер-министр также заявил, что прибывшие в Оттаву люди не представляют интересы дальнобойщиков, 90% из которых, по его словам, полностью вакцинированы от коронавируса.

Ранее в соцсетях появились видеоролики, на которых женщина танцует на Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, неизвестные надели на шею статуи национальному герою Терри Фоксу канадский флаг и вставили ему в руку древко с перевернутым флагом Канады. Также на протесте были замечены люди с флагами, на которых была изображена свастика.

BREAKING: white people ok with defacing statues now https://t.co/RFzNArosEz — Walking Eagle News (@TheEagleist) January 29, 2022

Напомним, на фоне протестов Трюдо был перевезен из дома в безопасное место. Местонахождение премьера не раскрывается.

Между тем, ряд канадских СМИ увидел в движении дальнобойщиков "руку Кремля". В частности, о том, что за протестами стоят российские "субъекты", заявила ведущая госканала CBC Нил Коксал в разговоре с министром общественной безопасности Марко Мендичино. По ее словам, "учитывая поддержку Канадой Украины в нынешнем кризисе с Россией, есть опасения, что российские деятели могут продолжать разжигать ситуацию по мере роста этого протеста, и, возможно, даже подстроили его с самого начала".

Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений "Конвой свободы" началась в Оттаве 29 января - около 80 грузовых автомобилей прибыли в столицу Канады. Участники требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.

JUST IN - Convoy of up to 50,000 trucks begins to arrive in #Ottawa, the capital of Canada, ahead of a weekend of protests.https://t.co/Bstkx6S0mt — Disclose.tv (@disclosetv) January 29, 2022

Полиция не сообщает точных цифр участников протеста в выходные, но, судя по заполненности центральных улиц, речь идет о десятках тысяч людей, передает ТАСС. В понедельник в центре города в основном находились водители грузовиков и их группы поддержки. Местные жители поддерживают протест, давая дальнобойщикам еду и позволяя помыться у себя дома.

Напомним, для всех пересекающих границу США и Канады предусмотрен двухнедельный карантин. Дальнобойщики изначально освобождались от него, но затем канадское правительство потребовало от них обязательной вакцинации. Одновременно власти США запретили с 22 января этого года въезд для непривитых неграждан. Канадский альянс грузоперевозок и Ассоциация грузоперевозок Атлантических провинций выступили против, но были осуждены премьер-министром. Трюдо назвал дальнобойщиков "маргинальным меньшинством" с "неприемлемыми взглядами", что и вызвало взрыв возмущения.