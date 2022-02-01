Новым спикером казахского Мажилиса стал экс-глава администрации президента страны

В Казахстане продолжаются кадровые перестановки во властных структурах. Сегодня стало известно об отставке спикера нижней палаты парламента – Мажилиса – Нурлана Нигматулина.

После того, как он досрочно прекратил свои полномочия, его мандат в парламенте получил глава администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов, и он же стал новым спикером. Тут же президент Касым-Жомарт Токаев подписал приказ об освобождении Кошанова от должности главы администрации.