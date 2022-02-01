01 Февраля 2022
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Алма-Ата, флаг Казахстана (2016) | Фото: Накануне.RU

Новым спикером казахского Мажилиса стал экс-глава администрации президента страны

В Казахстане продолжаются кадровые перестановки во властных структурах. Сегодня стало известно об отставке спикера нижней палаты парламента – Мажилиса – Нурлана Нигматулина.

После того, как он досрочно прекратил свои полномочия, его мандат в парламенте получил глава администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов, и он же стал новым спикером. Тут же президент Касым-Жомарт Токаев подписал приказ об освобождении Кошанова от должности главы администрации.

Теги: мажилис, казахстан, спикер, касым-жомарт токаев



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