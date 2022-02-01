WP: США получили ответ России на предложения по гарантиям безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации.

Представитель Белого дома не раскрыл содержание документа. По его словам, Россия будет сама решать, захочет ли она обсуждать свой ответ, пишет Regnum.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ответ Вашингтона на российские требования по безопасности. По словам дипломата, в ответе есть некоторое количество конструктива, которое позволяет начать диалог в отдельных сферах, но в основном там "тень на плетень".