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Общество Свердловская область
Очередь в ЦГБ №14 Екатеринбурга (2022) | Фото: vk.com/te_ekb

В неотложную помощь екатеринбургских больниц снова выстроились "уличные очереди"

Сегодняшнее утро для многих жителей Екатеринбурга началось с очередей в неотложную помощь. Как и вчера, часть пациентов не умещается в учреждениях, из-за чего десяткам граждан приходится стоять на улице.

Как сообщили подписчики "Типичного Екатеринбурга", уже с раннего утра можно было увидеть уличные очереди в отделении неотложной помощи ЦГБ №7, ЦГБ №23 и ГКБ №14. Комментаторы в социальных сетях разделились на два лагеря: одни упрекают чересчур обеспокоенных горожан, бегущих в неотложку даже из-за насморка, другие критикуют областное правительство, якобы неспособное обеспечить граждан достойной медициной и своевременным оказанием медпомощи. Однако обе стороны сходятся в одном - раньше пациенты хотя бы ждали помощи внутри больницы.

Очередь в ЦГБ №7 Екатеринбурга(2022)|Фото: vk.com/te_ekbОчередь в ЦГБ №23 Екатеринбурга(2022)|Фото: vk.com/te_ekbОчередь в ЦГБ №14 Екатеринбурга(2022)|Фото: vk.com/te_ekb

Напомним, что жители уральской столицы столкнулись с невозможностью вызвать "скорую" на дом. Многочисленные жалобы уже несколько дней появляются в социальных сетях: по словам горожан, дозвониться в службу "скорой помощи" или в больницу затруднительно. Если удается это сделать, нет никакой гарантии, что врачи приедут на вызов, при этом в поликлиниках наблюдаются огромные очереди.

Позднее в министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что контролируют ситуацию с вызовом "скорой помощи" в Екатеринбурге. Ведомством взята на контроль ситуация по обработке обращений, поступающих в медорганизации, на линию 122 и скорой медицинской помощи. Более того, в поликлиники будут дополнительно привлечены 170 медработников для оказания помощи больным с признаками респираторных заболеваний и коронавирусом.

Теги: Екатеринбург, неотложная помощь, очередь



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