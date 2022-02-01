"Химмашевский стрелок" получил 18 лет "строгача"

Сегодня, 1 февраля, в Свердловском областном суде огласили приговор по уголовному делу "химмашевского стрелка" Сергея Болкова. Мужчину надолго отправили в колонию.

Как было ранее установлено в суде, 30 мая прошлого года пьяный Болков вышел на балкон своей квартиры на Химмаше с охотничьим карабином и начал стрелять в воздух, а затем по прохожим и приехавшим сотрудникам Росгвардии. В результате стрелок ранил девочку, сидевшую с родителями в автомобиле, и одного из росгвардейцев, а также повредил девять машин и оборудование торговых точек.

Впоследствии Сергей Болков открыл огонь по бойцам СОБР, которые пытались проникнуть в квартиру для его задержания. В итоге им удалось это сделать и обезвредить стрелявшего.

Прокуратура требовала для Болкова 20 лет "строгача" с ограничением свободы на два года. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, в результате Сергею Болкову назначено наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Как уточнили в суде, приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован сторонами.

Напомним, что сам Болков, выступая с последним словом, просил вынести ему "максимально строгое наказание".