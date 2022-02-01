01 Февраля 2022
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Рабочие на стройке объектов Всемирных студенческих игр (Универсиады) (2021) | Фото: Накануне.RU

Большинство россиян положительно относится к идее четырехдневной рабочей недели - опрос

Большинство россиян (78%) положительно относятся к идее сокращения рабочих дней до четырех в неделю, свидетельствует опрос сервиса Работа.ру, на который ссылается РИА Новости. Граждан просили ответить на вопрос: "Три выходных дня в неделю лучше двух?". И больше трех четвертей наших сограждан считают, что "три выходных – лучше".  

При этом почти половина респондентов (47%) считают, что их компания не готова к переходу на четырехдневку. Еще 21% считает, что переход компании на такой режим работы возможен, но на него уйдет больше полугода. О полной готовности их компаний к переходу на сокращенную рабочую неделю заявили 6% респондентов.

Семь из десяти россиян полагают, что уменьшение рабочих дней положительно скажется на их работоспособности. И только 5% считают, что работоспособность станет хуже, чем при пятидневной рабочей неделе.

Также почти три четверти опрошенных (73%) считают, что четыре рабочих дня в неделю благотворно скажутся на атмосфере в команде.

Теги: россияне, четырехдневка, рабочая неделя, трудоспособность



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