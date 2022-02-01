В Югре из-за выброса и взрыва газа пострадали несколько рабочих

Выброс газа и его возгорание произошли на месторождении в Сургутском районе. Пострадали четыре человека, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"При проведении работ, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах Югры.

Прокуратура начала проверку ситуации.

"1 февраля произошел выброс газа с последующим возгоранием на нефтяном месторождении в Сургутском районе, в результате которого пострадали четыре человека. Прокуратурой организована проверка,в ходе которой будет обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации, проверено соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дана должная правовая оценка всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.