В Чехии выявлены первые случаи заражения "стелс-омикроном"

В Чехии выявили первые в стране случаи заражения новым подвидом штамма коронавируса "Омикрон", получившим обозначение BA.2. Об этом сообщил Государственный медицинский институт республики.

Мутация нового варианта COVID-19 была обнаружена у пяти человек, передает Regmum.

Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2 также называют "скандинавским", "скрытым омикроном", "стелс-омикроном". В настоящее время он доминирует в Дании и Швеции. По версии врачей, пациенты переносят его в полтора раза быстрее, чем те, кто переболел ранее выявленным "омикроном".

Кроме того, считается, что подтип ВА.2 нового штамма имеет более высокие темпы распространения по сравнению с подтипом ВА.1. Симптомами нового подтипа являются сильный кашель и высокая температура.

Напомним, в январе правительство Чехии отменило указ об обязательной ковид-вакцинации для ключевых специалистов и лиц старше 60 лет, чтобы избежать раскола в обществе.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что его новое правоцентристское правительство считает вакцинацию правильной мерой, но ее принудительный характер запланировало предыдущее правительство, а новое не хочет усиливать недовольство граждан. При этом ВОЗ выразила свое недовольство по этому поводу.