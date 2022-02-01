В ГУФСИН отрицают перенос исправительных колоний из Нижнего Тагила

В свердловском ГУФСИН заявили, что у ведомства на сегодняшний день нет планов по переносу исправительных колоний из Нижнего Тагила.

В управлении пояснили, что некоторые учреждения в Свердловской области действительно периодически попадают под оптимизацию: причиной этому становится сокращение численности осужденных. Так, в 2021 году оно снизилось на 1 тыс. 600 человек и составило около 10%.

"Прежде всего, оптимизируются учреждения, удаленные от "большой земли", в которых велик износ строений и коммуникаций. С 2010 года было оптимизировано около 10 учреждений в Ивделе, Тавде, поселках Сосьва, Пуксинка и других. Исправительные учреждения Нижнего Тагила ни под один из критериев не попадают", - сообщили Накануне.RU в ГУФСИН по Свердловской области.

Там уточнили, что тагильские ИК-5, ИК-6, ИК-12, ИК-13 и ЛИУ-51 в совокупности в минувшем году выпустили товарной продукции, выполнили работ и оказали услуг на общую сумму более чем 1,6 миллиарда рублей.

"Все эти учреждения перевыполнили производственный план", - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее в ГУФСИН отрицали распространение африканской чумы свиней в колониях Среднего Урала.