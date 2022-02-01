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Экономика В России
Самолет ЮТэйр (2021) | Фото: Накануне.RU

Правительство РФ может изменить демпфер по авиакеросину

Кабмин России прорабатывает вопрос корректировки демпфера по авиакеросину

Инициативу профсоюза авиаторов и Федерации независимых профсоюзов об изменении механизма компенсаций авиакомпаниям по демпферу за рост цен на топливо поддержала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как говорят представители организаций, зампред правительства намерена поручить профильным ведомствам скорректировать механизм. Согласно инициативе, планка отсечки для выплат компенсаций перевозчикам будет зафиксирована на уровне в 53 тыс. 250 руб. за 1 т топлива, как в 2021 году.

По словам аналитиков, если изменения будут приняты, авиаперевозчики смогут компенсировать из бюджета на 20% больше средств, чем в настоящее время. Профсоюз пилотов уже выразил надежду, что средства будут направлены на зарплаты экипажей, пишут "Известия".

Напомним, крупнейшие российские авиакомпании в декабре 2021 года совершили более 17 тыс. рейсов с опозданием более чем на 15 минут.

Их доля увеличилась до 35%, удвоившись к ноябрю и превысив уровень декабря допандемийного 2019 года, когда полетов было больше,

Теги: авиакеросин, авиация, авиакомпании



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