Туристы игнорируют новую волну COVID-19, раскупив рекордное количество турпутевок

Граждане России не спешат отказаться от туристических поездок на отдых в феврале, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом и просьбы властей и медиков минимизировать социальные контакты.

По словам экспертов рынка, турпоток за границу не снизился, а массового отказа от путевок нет. Ситуация противоположная. Так, в январе произошел всплеск продаж туристических продуктов.

Объем забронированных на данный момент туров с заездами в 2022 году на 8% уступает показателям за аналогичный период 2020 года и уже в 13 раз превышает уровень 2021 года.

Россияне не боятся планировать отпуск на весь год — глубина продаж достигает ноября текущего года, пишут "Известия".

Напомним, Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров две туристические фирмы, занимающиеся внутренним туризмом.