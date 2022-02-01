В России лжемедицинский центр обманул россиян на 188 млн рублей

В Хабаровском крае лжемедицинский центр обманул более тысячи клиентов.

Ущерб оценивается в 188 млн руб. Сотрудники клиники убеждали пациентов пройти полное обследование, после чего якобы находили у них тяжелые заболевания и проводили дорогостоящее лечение.

Как оказалось, у персонала не было медицинского образования, а диагностика осуществлялась на простом аппарате, который предназначен для фитнес-центров.

Фальшивый медицинский центр действовал в Комсомольске-на-Амуре. Пациентами, как правило, становились пенсионеры, которые после оказанного психологического давления были вынуждены платить за псевдолечение от 99 тыс. до 353 тыс. руб. В результате многие пожилые люди брали деньги в кредит.

По уголовному делу проходят 15 человек. Расследование завершено, дело передано в суд.

Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей, пишут "Известия".