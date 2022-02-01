01 Февраля 2022
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Общество В России
Минздрав РФ (2018) | Фото: www.rosminzdrav.ru

Минздрав РФ начинает дистанционно следить за больными

В 2022 году Министерство здравоохранения России намерено запустить пробный проект по дистанционному мониторингу пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Пока пилотный проект планируется провести в шести регионах. В 2022 году он затронет только 4 тыс. человек, однако это число увеличится к 2024 году.

По словам экспертов, мониторинг может упростить жизнь пациентам и врачам. Эксперимент охватит пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Планируется, что новая система наблюдения за пациентами будет интегрирована с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения и основными платформами в сфере здравоохранения.

В целом она будет обрабатывать сведения, получаемые с персональных медицинских устройств, сообщают "Известия".

Теги: Минздрав, медицина



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