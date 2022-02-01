Покупателей квартир в новостройках избавят от переплат по ипотеке

Покупателей квартир в новостройках избавят от переплат по жилищным кредитам.

Речь об отмене двойного подписания закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру. Законопроект об этом должен разработать Минфин. Как ожидается, он будет внесен в Госдуму в ноябре текущего года.

Как говорят эксперты, в настоящее время кредитные организации вправе требовать от дольщиков дважды подписывать закладную: при покупке квартиры на этапе строительства и после ввода дома в эксплуатацию, что приводит к повторным расходам на оценку жилья, а при изменении стоимости объекта — к оформлению дополнительного залога или повышению ставки по кредиту, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, льготное ипотечное кредитование могут расширить на вторичное жилье. Инициатива поступила от депутата профильного комитета Госдумы в адрес главы кабмина РФ Михаила Мишустина.