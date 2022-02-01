01 Февраля 2022
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Общество В России
(2005) | Фото: Игорь Георгиевский www.itogi.ru

Законопроект о пробации может быть внесен на рассмотрение депутатов в 2022 году

Российский президент Владимир Путин на встрече с министром юстиции Константином Чуйченко одобрил идею создания должности заместителя главы ФСИН, который начнет создание службы пробации.

Минюст сообщал о разработке проекта закона о системе пробации в стране, который направлен на ресоциализацию осужденных: он должен предусматривать индивидуальные программы для восстановления и формирования социально полезных связей, содействия в трудоустройстве после освобождения, получения образования, пособия по безработице, медицинской помощи, консультирования по социально-правовым вопросам, а также психологической помощи.

Как заявил главе государства Чуйченко, осужденных, которые будут проходить пробацию, предложено вносить в созданный для этого реестр. Людей будут "готовить к выходу на свободу" около года. Отмечается, что вся система заработает в отношении осужденного только в том случае, если он будет на это согласен. По расчетам министра, в службе пробации должно работать около 50 тыс. человек.

В настоящее время законопроект проходит межведомственные согласования и будет размещен для общественного обсуждения в ближайшее время. Как считает член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин, выступавший одним из инициаторов проекта, документ будет внесен в Госдуму в I квартале 2022 года.

Согласно данным МВД за восемь месяцев 2021 года, 59,4% расследованных ведомством преступлений совершено теми, кто ранее совершил преступления, пишут "Ведомости".

Напомним, Владимира Путина порадовала статистика сокращения заключенных в российских исправительных учреждениях: "В 2000 году это уже точно – 1,06 миллиона, в 2021-м – 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная". Чуйченко подтвердил: в изоляторах находится 109 тысяч человек.

Теги: пробация, заключенные, ФСИН



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