СМИ: "Онэксим" Прохорова продала структуре "Росатома" акции "Квадры"

Группа "Онэксим" рсосийского бизнесмена Михаила Прохорова продала 82,47% ПАО "Квадра" структуре госкорпорации "Росатом" — АО "Русатом Инфраструктурные решения".

Сумма сделки не разглашается. По некоторым данным, она обошлась в 26 млрд руб. Осенью PwC оценил 100% акций «Квадры» в 32,8 млрд руб. с учетом корректировок на чистый долг и прочие статьи, сообщает "Интерфакс".

В состав ПАО "Квадра" входит 20 электростанций и 314 котельных суммарной мощностью 3,08 Гвт. Чистая прибыль компании по РСБУ по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 61,7%, до 2,52 млрд руб. Выручка выросла на 10,2%, до 42,28 млрд руб., а прибыль до уплаты налогов составила 2,85 млрд руб., что на 47% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкий к "Росатому" источник, по сути госкорпорация "покупает себе место на рынке в Центральной России". "Есть задача по доведению доли атомной генерации до 25%, она ранее принималась государством", - сообщил собеседник издания.

"Квадра" работает в десяти регионах ЦФО – Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях.