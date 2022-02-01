01 Февраля 2022
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Экономика В России
Облигации федерального займа, ОФЗ (2016) | Фото: utmagazine.ru

Доля нерезидентов в госдолге РФ упала до минимума с 2015 года

Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) России к 28 января снизилась до 18,8%, заявили аналитики "ВТБ капитал". По данным Банка России, это минимальный показатель с июня 2015 года.

За 27 и 28 января совокупный нетто-отток средств составил 30,5 млрд руб. - за два дня доля вложений нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,1 п. п.

На 1 декабря 2021 г. общий объем вложений нерезидентов в ОФЗ составлял 3,22 трлн руб. Общий объем вложений в госдолг — 15,71 трлн руб.

Показатель стал резко сокращаться с апреля 2021 года, когда Вашингтон ввел против России санкции, запрещающие нерезидентам участвовать в первичном размещении российских гособлигаций, сообщают "Ведомости".

Напомним, демократы в Конгрессе США представили проект закона о введении новых санкций против России в случае "обострения ситуации" вокруг Украины. Ограничения предлагается ввести против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение США нового пакета антироссийских санкций.

Теги: госдолг РФ, ОФЗ



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