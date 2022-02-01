Две российские турфирмы исключены из федерального реестра туроператоров

Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров две туристические фирмы, занимающиеся внутренним туризмом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, это произошло за систематические нарушения прав клиентов. Речь идет о двух туроператорах, работавших под брендами "Регион" (юрлица ООО "Туроператор Регион Поволжье" и ООО "Туроператор Регион – Юг") и "Визит Карелия" (ООО "Визит Карелия"). Клиенты этих компаний пожаловались в Ростуризм на то, что оплаченные услуги им так и не оказали. Все три юрлица были исключены из реестра.

Сумма открытых исполнительных производств туроператора "Регион" превысила 1,1 млн руб. Как отмечает ведомство, компания начала испытывать финансовые и организационные трудности из-за смерти ее гендиректора и учредителя.

Представители оператора "Визит Карелия" проигнорировали запросы Ростуризма, направленные после жалоб туристов. Общая сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1 млн руб. Согласно ЕГРЮЛ, компания по адресу регистрации отсутствует, а ее банковские счета заблокированы.

Как сообщалось ранее, туроператоры просили правительство и Ростуризм продлить возможность отсрочки по выплатам клиентам компенсаций за отмененные туры. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, у операторов физически нет денег на выплаты, а количество открытых для туризма стран не позволяет отправить клиентов в туры взамен купленных.