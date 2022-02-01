Гинцбург сообщил о предстоящем исследовании вакцины от COVID-19 для детей от 6 лет

Исследования препарата от коронавируса российского производства для детей в возрасте от 6 до 11 лет начнутся через 18–20 дней.

Как заявил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в стране препаратом "Спутник M" уже привито около 10 тыс. несовершеннолетних старше 12 лет.

"Все, по данным Минздрава, очень хорошо в том плане, что никаких побочных эффектов, которые бы заслуживали внимания, нет",— сказал ученый в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Гинцбург заявил, что доля вакцинированных от COVID-19 среди детей должна быть такой же, как и среди взрослых — 70−80%. По его словам, "дети тоже люди и ничем не отличаются".