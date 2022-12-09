09 Декабря 2022
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Политика
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ

Группа депутатов КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о выходе России из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду (МВФ), сообщает ТАСС.

"Денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года", - указано в документе.

Разработчики проекта считают, что России не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ. "Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России санкций (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации", - указывают авторы в пояснительных материалах.

Вторым законопроектом коммунисты предложили приостановить "действие режима наибольшего благоприятствования в отношении услуг, происходящих из государств, приостановивших или аннулировавших режим наибольшего благоприятствования для российских услуг", указано в пояснительных материалах.

Также КПРФ предлагает денонсировать соглашение о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В пояснительных материалах указывается, что ЕБРР не осуществляет кредитование проектов в России с 2014 года, а в апреле 2022 года совет управляющих ЕБРР принял решение приостановить доступ России к ресурсам банка в связи со специальной военной операцией на Украине.

"ЕБРР также закрыл свой офис в Москве. Однако Россия продолжает оставаться акционером ЕБРР и осуществлять в связи с этим расходы на его содержание. Так, в 2013 году правительство России учредило свой первый двусторонний фонд технического сотрудничества со взносом в размере €40 млн в течение пяти лет для поддержки основной деятельности ЕБРР в стране", - поясняют разработчики проекта.

Теги: МВФ, законопроект, Госдума



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