Причиной взрыва дома в Рязани стал самогонный аппарат

Причиной обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани стал взрыв самогонного аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Причиной взрыва в жилом доме стал самогонный аппарат", - сообщает издание.

"Два человека спасены из-под завала пожарно-спасательными подразделениями МЧС России. Пострадавшие переданы медикам", - сообщили в МЧС России.

Ранее появилась информация о взрыве бытового газа с последующим частичным обрушением. Повреждены две угловые квартиры на втором и первом этажах. В МЧС сообщили, что из-под завала спасены два человека. Еще двое пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Два человека пострадали и были госпитализированы. Прокуратура региона начала проверку.

Напомним, 4 декабря в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Погибли шесть человек, пострадали 15. 5 декабря взрывы газа произошли в Кантемировке Воронежской области, Ярославле и Нижегородской области. Кроме того, 5 декабря взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге.

6 декабря в пятиэтажном жилом доме в городе Азов в Ростовской области взорвался газ.

7 декабря в Назрани произошел взрыв газа в торговом центре.